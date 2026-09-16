Kestra Medical Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Kestra Medical Technologies äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.75 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.500 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kestra Medical Technologies im vergangenen Quartal 31.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kestra Medical Technologies 19.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch