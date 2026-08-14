Kesar Terminals Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kesar Terminals Infrastructure hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -15.900 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95.5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kesar Terminals Infrastructure einen Umsatz von 81.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch