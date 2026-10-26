Kesar Petroproducts: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kesar Petroproducts präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.610 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 517.0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 502.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch