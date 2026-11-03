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03.11.2026 14:28:55
Kerosin treibt die Kosten: Lufthansa kündigt deutlichen Anstieg von Flugpreisen an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
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|Lufthansa und Lissabon unterzeichnen Tap-Einstieg (AWP)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Aktie im Blick: Lufthansa übertrifft Erwartungen, senkt aber die Hoffnung auf den operativen Gewinn 2026 (Dow Jones)
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03.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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03.11.26
|Kerosin treibt Ticketpreise bei Lufthansa - Fliegen wird zum Luxusgut (AWP)
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03.11.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
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|03.11.26
|Lufthansa Hold
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|03.11.26
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|19.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
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|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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