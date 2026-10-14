Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’043 0.8%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9294 -0.2%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’146 1.0%  Bitcoin 68’430 0.8%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 106.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 23:19:52

Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt - Lufthansa reagiert

Lufthansa
6.62 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen
Am Flughafen Frankfurt führt eine Kombination aus Pipeline-Wartungen und niedrigem Rhein-Pegel zu einer Unterversorgung mit Kerosin. Die Lufthansa reagiert, um Flugausfälle zu vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.9944 18.06.2027 161756913
Long 1319.3335 18.12.2026 153821000
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5967 13.40 160071535
Long 10.9944 7.07 159488880
Long 26.3867 2.18 159839649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3296 9.48 161358091
Short 11.9939 4.58 161756889
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.46 143802922
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten