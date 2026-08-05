Keros Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keros Therapeutics hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch