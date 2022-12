Kernkraftwerk Leibstadt ernennt Roland Schmidiger zum neuen CEO

Leibstadt (awp) - Das AKW Leibstadt im Kanton Aargau hat ab dem 2023 einen neuen Chef. Anfang Januar übernimmt Roland Schmidiger den Vorsitz der Geschäftsleitung, wie die Kernkraftwerk Leibstadt AG am Donnerstagabend mitteilte. Er folgt auf Willibald Kohlpaintner, der in Pension geht.

Schmidiger werde von Kohlpaintner auch die Leitung der Division Nuclear der Axpo Power AG übernehmen, hiess es weiter. Heute leitet Schmidiger das Kernkraftwerk Beznau.

Zudem wird im Februar André Hunziker neuer Kraftwerksleiter des AKW Leibstadt. Er löst Thomas Franke ab, der sich laut Mitteilung nach vielen Jahren in Führungsfunktionen in verschiedenen Kraftwerken wieder vermehrt auf technische Aspekte konzentrieren möchte. Franke wird Chief Technology Officer in der Division Nuclear.

mk/tp