Kernkraftwerk Gösgen SO ist nach Revision wieder am Netz

Däniken SO (awp/sda) - Das Kernkraftwerk Gösgen SO ist am Samstagmittag nach der Jahresrevision wieder ans Netz angeschlossen worden. 28 Tage lang stand das Kraftwerk wegen Unterhaltsarbeiten still.

Zu den Schwerpunkten der diesjährigen Revision gehörte im nuklearen Teil die Druckprüfung des Reaktorkreislaufs, wie die Betreiberin Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Sonntag mitteilte.

Im konventionellen Teil der Anlage wurde eine der drei Niederdruckturbinen einer umfassenden Prüfung unterzogen. Alle Untersuchungen hätten einen einwandfreien Zustand der Komponenten gezeigt, schrieb die Betreiberin in ihrer Mitteilung. Im Verlauf der Revision unterstützten rund 1000 externe Fachkräfte aus über 180 in- und ausländischen Unternehmen die Mitarbeitenden des KKG.

Während der Revision fanden zahlreiche Kontrollen und Inspektionen durch die Schweizer Aufsichtsbehörde Ensi, die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO, das Bundesamt für Energie BFE und den Schweizerischen Verein für technische Inspektionen SVTI statt. Die Leistung wird schrittweise bis zur Volllast von 1060 Megawatt erhöht.