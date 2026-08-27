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27.08.2026 20:03:36
Kernkraftwerk Beznau 2 darf nach Revision wieder ans Netz
Beznau (awp/sda) - Grünes Licht für Beznau 2: Nach dem planmässigen Brennelementwechsel und einer Revision darf das Kernkraftwerk wieder Strom produzieren. Die Anlage war für einen Brennelementwechsel und Revisionsarbeiten während 24 Tagen vom Netz genommen worden.
Das Kraftwerk hatte die Stromproduktion am 4. August eingestellt, wie das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI am Donnerstag mitteilte. Die Aufsichtsbehörde bestätigte, dass alle Arbeiten vorschriftsgemäss ausgeführt wurden und erteilte die Freigabe am 27. August.
Während der Revision wechselten Fachleute 20 der insgesamt 121 Brennelemente aus. Zudem führten sie einen integralen Dichtigkeitstest des Sicherheitsbehälters (Containment) sowie Instandhaltungsarbeiten an einer der beiden Hauptpumpen des Reaktors durch.
Die Jahresrevision stand unter der Aufsicht des ENSI. Dessen Expertinnen und Experten wurden bei den Kontrollen und Inspektionen vom Schweizerischen Verein für technische Inspektionen (SVTI) unterstützt.
Das ENSI vergewisserte sich, dass die Betreiber die Strahlenschutzvorschriften einhielten. Mit der Freigabe sei bestätigt, dass das KKW Beznau 2 die gesetzlichen Vorgaben für den Leistungsbetrieb erfülle.
Betreiberin des Kernkraftwerks in Döttingen AG ist die Axpo. Die beiden Reaktoren in Beznau produzieren jährlich rund sechs Terawattstunden Strom, was rund einem Zehntel des Schweizer Strombedarfs entspricht.
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