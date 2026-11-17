Kernex Microsystems (India) hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 76.78 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kernex Microsystems (India) 3.87 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1051.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 471.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch