Kernex Microsystems (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kernex Microsystems (India) hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 65.37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kernex Microsystems (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 4.45 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 800.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 559.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch