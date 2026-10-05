Kernel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kernel hat am 02.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.43 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.260 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kernel 4.75 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.85 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4.00 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 3.18 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0.66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16.03 Milliarden PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16.13 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch