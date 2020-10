Kering verkauft weitere PUMA-Aktien - PUMA-Aktie nachbörslich schwach

Der französische Luxusgüterkonzern Kering reduziert seine Beteiligung am Sportartikelhersteller PUMA weiter.

Es würden in einem beschleunigten Bookbuildingverfahren 8,8 Millionen PUMA -Aktien angeboten, was einem Anteil am Grundkapital von 5,9 Prozent entspricht, wie die Franzosen mitteilten. Nach der Transaktion werde Kering noch mit 9,8 Prozent an den Deutschen beteiligt sein. Der Streubesitz der PUMA-Aktien steige auf 61,7 Prozent.

Kering will mit dem Verkauf die eigenen Finanzen aufpolstern. PUMA hatte einmal mehrheitlich zu Kering gehört. 2018 vollzogen die Franzosen jedoch die Wende und begannen mit ihrem Ausstieg, um sich ganz auf Luxusgüter zu konzentrieren. Zum aktuellen Kurs haben die 8,8 Millionen PUMA-Aktien einen Wert von 667 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gibt die PUMA-Aktie 4,85 Prozent ab auf 75,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)