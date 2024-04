Kering erweitert Präsenz in Mailand: Kauf einer historischen Immobilie für 1,3 Milliarden Euro - Kering-Aktie grün

Wie der Eigentümer von Gucci und Yves Saint Laurent am Donnerstag mitteilte, umfasst das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im berühmten Quadrilatero della Moda der Stadt mehr als 5.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche und ist damit eines der grössten in der Nobel-Einkaufsstrasse Via Monte Napoleone.

Die Gruppe erwirbt das Unternehmen, dem die Immobilie in der Via Monte Napoleone 8 gehört, von einer Tochtergesellschaft von Blackstone Property Partners Europe. Dies ist Teil des Vorstosses von Kering, sich für seine Modehäuser besonders begehrte Standorte zu sichern.

Vor fast drei Monaten hatte die Gruppe bekanntgegeben, dass sie für fast 1 Milliarde US-Dollar eine Immobilie mit mehrstöckigen Luxus-Einzelhandelsflächen in der New Yorker Fifth Avenue kauft.

Die Kering-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,26 Prozent auf 367,40 Euro.

PARIS (Dow Jones)