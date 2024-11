Kering-Aktie tiefer: Kering stellt Führung von Yves Saint Laurent und Balenciaga neu auf

Das Unternehmen, zu dem auch Marken wie Gucci und Cartier gehören, ernannte am Montag Cedric Charbit, den bisherigen Markenchef von Balenciaga, zum CEO von Yves Saint Laurent. Seine Nachfolge an der Spitze von Balenciaga tritt Gianfranco Gianangeli an. Charbit und Gianangeli übernehmen ihre neuen Aufgaben am 2. Januar 2025, wie Kering mitteilte. Die Kering-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 2,02 Prozent tiefer bei 215,65 Euro.

