Kerala Ayurveda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kerala Ayurveda hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.24 INR. Im Vorjahresquartal waren 1.92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331.9 Millionen INR – ein Plus von 16.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kerala Ayurveda 286.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch