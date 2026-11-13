Kepler Weber SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kepler Weber SA präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.300 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18.69 Prozent zurück. Hier wurden 344.2 Millionen BRL gegenüber 423.3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch