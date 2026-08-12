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12.08.2026 06:37:00
KEPCO Plant Service Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KEPCO Plant Service Engineering äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 850.98 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1131.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 437.94 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 453.98 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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