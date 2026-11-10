KEPCO Plant Service Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KEPCO Plant Service Engineering liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KEPCO Plant Service Engineering die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 127.33 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 949.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 330.47 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 393.69 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch