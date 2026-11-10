KEPCO Engineering Construction Co,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KEPCO Engineering Construction Co, veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 26.87 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 296.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KEPCO Engineering Construction Co, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 144.55 Milliarden KRW im Vergleich zu 114.58 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch