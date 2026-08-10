KEPCO Engineering Construction Co, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KEPCO Engineering Construction Co, gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 71.35 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KEPCO Engineering Construction Co, 9.00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 103.28 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102.27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch