Kenya Airways Aktie KE0000000307
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26.08.2026 08:44:00
Kenya Airways weitet Verlust im ersten Halbjahr aus
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Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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