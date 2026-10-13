Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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13.10.2026 17:02:00
Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer
Kimberly-Clark hat nach Zugeständnissen grünes Licht von der EU-Kommission für die 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Kenvue erhalten.
Kimberly-Clark hatte sein Angebot für Kenvue im November 2025 angekündigt. Die Transaktion einschliesslich Schulden hat einen Gesamtwert von 48,7 Milliarden US-Dollar.
Die Kenvue Inc. stellt Hygieneprodukte her. Zu den bekanntesten Marken zählen Neutrogena, Carefree, o.b., Listerine und Imodium.
Die Kimberly-Clark-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 97,42 US-Dollar, während die Kenvue-Aktie 1,26 Prozent auf 17,61 US-Dollar verliert.
DJG/DJN/mgo/uxd
Dow Jones Newswires
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