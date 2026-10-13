Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer

Wie die EU-Kommission mitteilte, hat der US-Konzern, der für seine Marke Kleenex bekannt ist, mit seinen Zugeständnissen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken vollständig ausgeräumt. Kimberly-Clark hat sich bereit erklärt, alle seine Tampon- und sonstigen Damenhygienemarken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu veräussern. Die betroffenen Marken sind Kotex (einschliesslich der Untermarke Lidie), Camelia und Record.

Kimberly-Clark hatte sein Angebot für Kenvue im November 2025 angekündigt. Die Transaktion einschliesslich Schulden hat einen Gesamtwert von 48,7 Milliarden US-Dollar.

Die Kenvue Inc. stellt Hygieneprodukte her. Zu den bekanntesten Marken zählen Neutrogena, Carefree, o.b., Listerine und Imodium.

Die Kimberly-Clark-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 97,42 US-Dollar, während die Kenvue-Aktie 1,26 Prozent auf 17,61 US-Dollar verliert.

DJG/DJN/mgo/uxd

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