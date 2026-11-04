Kentucky First Federal Bancor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kentucky First Federal Bancor hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.11 USD gegenüber 0.040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kentucky First Federal Bancor im vergangenen Quartal 5.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kentucky First Federal Bancor 5.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch