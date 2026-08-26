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26.08.2026 06:37:00
Kente Catalysts A präsentierte Quartalsergebnisse
Kente Catalysts A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.24 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Kente Catalysts A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.240 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kente Catalysts A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170.5 Millionen CNY im Vergleich zu 151.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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