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28.10.2026 06:37:00
Kente Catalysts A legte Quartalsergebnis vor
Kente Catalysts A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 CNY gegenüber 0.120 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 152.8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 133.8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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