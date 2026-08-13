Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.57 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.540 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.82 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.32 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch