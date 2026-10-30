Kensoh öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kensoh hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 6.23 JPY. Im letzten Jahr hatte Kensoh einen Gewinn von 10.74 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch