Kenon präsentierte Quartalsergebnisse

Kenon hat am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 196.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch