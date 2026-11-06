Kennametal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kennametal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3.48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kennametal 0.300 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Kennametal im vergangenen Quartal 768.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kennametal 498.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch