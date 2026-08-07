|
07.08.2026 06:37:00
Kennametal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kennametal hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Kennametal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 736.6 Millionen USD gegenüber 516.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4.42 USD. Im letzten Jahr hatte Kennametal einen Gewinn von 1.20 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Kennametal im vergangenen Geschäftsjahr 2.36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kennametal 1.97 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.90 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2.35 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.