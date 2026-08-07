Kennametal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kennametal hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Kennametal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 736.6 Millionen USD gegenüber 516.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4.42 USD. Im letzten Jahr hatte Kennametal einen Gewinn von 1.20 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kennametal im vergangenen Geschäftsjahr 2.36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kennametal 1.97 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.90 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2.35 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch