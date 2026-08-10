KENKO Mayonnaise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KENKO Mayonnaise hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39.27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37.54 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.32 Milliarden JPY – ein Plus von 2.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KENKO Mayonnaise 22.68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch