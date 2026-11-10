KENKO Mayonnaise stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KENKO Mayonnaise hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 32.03 JPY gegenüber 45.91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KENKO Mayonnaise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.20 Milliarden JPY im Vergleich zu 23.27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch