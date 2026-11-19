Kenilworth Systems präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 640.0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch