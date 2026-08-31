KENGIC Intelligent Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KENGIC Intelligent Technology A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.62 CNY gegenüber 0.040 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 465.8 Millionen CNY gegenüber 337.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch