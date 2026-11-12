Kendrion NV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kendrion NV hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kendrion NV mit einem Umsatz von insgesamt 61.2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch