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28.08.2026 06:37:00
Kendrion NV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kendrion NV hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 0.31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kendrion NV noch ein Gewinn pro Aktie von 0.280 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63.6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 79.4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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