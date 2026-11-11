Kemper legte Quartalsergebnis vor

Kemper lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kemper -0.340 USD je Aktie eingenommen.

Kemper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.09 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch