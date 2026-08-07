Kemper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kemper hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kemper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7.90 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1.12 Milliarden USD, gegenüber 1.23 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch