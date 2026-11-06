Kemp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kemp hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5.67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kemp -2.590 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kemp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.9 Millionen INR im Vergleich zu 6.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch