Kemp améliore la disponibilité et les performances du stockage objet de Scality

Équilibrage de charge pour améliorer l'accès ininterrompu aux actifs de grande valeur stockés dans le système de stockage défini par logiciel à l'échelle du pétaoctet de RING.

NEW YORK, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Kemp , le fournisseur d'expériences applicatives permanentes (AX), a annoncé aujourd'hui un partenariat technologique avec Scality , le leader des solutions logicielles pour le stockage distribué de fichiers et d'objets. En combinant le répartiteur de charge de premier plan LoadMaster de Kemp et la solution Scality RING, les clients bénéficieront d'une sécurité, d'une disponibilité et d'une optimisation accrues pour leurs besoins de stockage dans le cloud et de gestion des données non structurées.

À mesure que les entreprises adoptent la stratégie « cloud-first » pour être plus agiles, elles ont également besoin d'un stockage dans le cloud facilement gérable qui assure une diffusion fluide du contenu des applications. Scality RING est une solution évolutive de stockage objet qui offre un stockage défini par logiciel à l'échelle du pétaoctet, conçue pour prendre en charge les applications mobiles natives sur le cloud, les portails cloud en périphérie et les offres SaaS.

« Notre partenariat avec Scality permet à nos clients communs de créer des environnements de stockage hautement évolutifs afin de garantir la disponibilité, la sécurité et la conformité des données d'applications critiques. Déployés parallèlement au stockage défini par logiciel que propose Scality RING, les répartiteurs de charge de Kemp simplifient la satisfaction SLA, minimisent les temps d'arrêt et maximisent l'évolutivité »,déclare Jason Dover, VP de la stratégie de produit chez Kemp.

Expérience applicative permanente pour les ressources Scality RING

Déployé devant Scality RING, LoadMaster de Kemp offre un point de connexion clé et des fonctions de répartition de charge pour les applications et les utilisateurs. Elle répartit intelligemment le trafic entre les nœuds pour garantir une utilisation efficace des ressources de RING. En outre, grâce à un contrôle d'état avancé, si un nœud est hors ligne en raison d'une maintenance ou d'une panne, Kemp redistribue intelligemment le trafic, ce qui permet une expérience applicative permanente.

« La mise en place de Kemp et son intégration dans la plateforme Scality n'ont posé aucun problème. La fonctionnalité générale et les caractéristiques offertes par les répartiteurs de charge de Kemp fonctionnent très bien, et nous envisageons d'élargir l'offre de services via la plateforme », déclare Kevin Koelmeyer, directeur technique et responsable des services gérés chez Somerville.

Kemp LoadMaster offre aux clients de Scality RING :

Une grande disponibilité - LoadMaster offre un accès ininterrompu aux données stockées sur Scality RING. Grâce aux fonctions avancées de contrôle de l'état des applications, les nœuds de Scality sont en bon état et prêts à accepter des connexions.

Une résilience des sites - L'équilibrage de charge globale du serveur (GEO) permet de répartir intelligemment le trafic en fonction de la proximité, ce qui réduit la latence et offre de meilleures performances. En cas de défaillance complète d'un site, LoadMaster oriente tout le trafic vers un centre de données en bon état de fonctionnement.

Performances accrues – Le déchargement SSL/TLS augmente les performances en arrêtant les connexions sécurisées sur LoadMaster de Kemp et en renvoyant le trafic vers Scality sans le chiffrer. Cette configuration élimine le traitement du chiffrement sur les nœuds Scality en le transférant vers LoadMaster de Kemp, qui est optimisé pour gérer ce trafic.

Qualité de service – LoadMaster propose des contrôles de qualité de service (QoS) pour limiter le débit des connexions à Scality RING, ce qui permet un contrôle total de la répartition équitable et équilibrée des services pour les applications et les utilisateurs.

