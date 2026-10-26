Kemira stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kemira hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.51 USD gegenüber 0.890 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 815.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 803.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch