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26.10.2026 06:37:00
Kemira präsentierte Quartalsergebnisse
Kemira hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kemira 0.380 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 708.9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 687.7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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