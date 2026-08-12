Kelyniam Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kelyniam Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Kelyniam Global 0.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch