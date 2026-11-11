Kelyniam Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kelyniam Global gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Kelyniam Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch