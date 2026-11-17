Keltech Energies hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82.51 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61.98 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keltech Energies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch