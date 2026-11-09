Kel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kel lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28.90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17.08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch