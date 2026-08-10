Kel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kel stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Kel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.46 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Kel mit einem Umsatz von insgesamt 3.52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch