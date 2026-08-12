Keiyo Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Keiyo Gas hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 54.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 55.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Keiyo Gas im vergangenen Quartal 26.70 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keiyo Gas 27.64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch