Keiyo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keiyo Bank hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 36.92 JPY gegenüber 41.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27.07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch